Наши ванны иммерсионного охлажения полностью готовы к эксплуатации.
Мы ценим ваше время! Сохраняя экслюзивность комфорт и качество систем охлаждения - делаем их максимально доступными! Для запуска нашего оборудования Вам потребуется только:
• Иммерсионное масло
• Подключить систему к воде
• Подключить систему к электроснабжению
• Погрузить ASIC-и в масло
У нас большая практика в иммерсионном охлаждении майнинг оборудования. С 2017 года мы производим системы охлаждения для майнинга криптовалют. Гибкий подход и опыт позволяет держать самые низкие цены на рынке.
Все предлагаемые системы прошли испытания, в них используются проверенные насосы с керамическими подшибниками. Количество узлов с резьбовым соединением сокращено до 2 шт, что позволяет максимално обезопасить Вас от протечки масла. Гидравлическое сопротивление иммерсионной жидкости в наших системах самая низкая: длина магистрали масла меньше метра, количество углов - 4 шт.
Круглая форма ванн выбрана для сокращения количества швов, находящихся в зоне постоянного изменения темпратуры масла. Данная зона на шве, является самой опасной. Даже качественный сварной шов имеет меньшую прочность, чем цельный материал. Мы ценним вашу безопасность и безопасность ваших Асиков. Поэтому используем проффесиональное оборудовании Leister, позволяющее добится прочности сварного шва до 96% от цельного материала.
Для своих ванн мы используем полипропилен, из которого выполняют емкости для щелочей и кислот. Полипропилену свойственны высокие электроизоляционные свойства. Материал очень устойчив к воздействию агрессивных средств, при этом он не токсичен. При высоких нагрузках ему свойственно удлинение до 10% и до разрыва удлинение составляет больше 300%.
• Температура плавления +165 градусов.
• Температура эксплуатации от 0 до 90 градусов.
• Устойчив к перепаду температур, агрессивным средам, износу и морозу.
Круглая форма позволяет равномерно распределить вектор нагрузок от десятков литров иммерсионной жидкости, давящей на стенки ванны. Такой подход позволяет утверждать что наши ванны охлаждения самые надежные и крепкие!
Иммерсионное охлаждение самое эффективное и позволяет безопасно разгонять асики. Для погружения используются специальные масла, прозрачные, сверхтекучие, имеющие большую теплоемкость. Масло быстрее воздуха снимающие тепло с чипов. Например у S17, при разгоне на воздухе, может плавиться припой отвалится радиатор. При охлаждении в масле разгон получается стабильным, безопасным и БЕЗЗВУЧНЫМ.